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Факты ICTV. Спорт (29.03.2021)

Самые актуальные спортивные события 29 марта: Сборная Украины по футболу во второй раз сыграла вничью в отборе к чемпионату мира, который в следующем году состоится в Катаре; Франция прогнозируемо обыграла Казахстан и с четырьмя очками возглавляет группу; в Болгарии состоялся этап Кубка мира по гимнастике; россиянин Никита Мазепин продержался всего несколько минут на первом для себя этапе чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 26 марта.

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