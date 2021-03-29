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Факти ICTV. Спорт (29.03.2021)

Найактуальніші спортивні події 29 березня: Збірна України з футболу вдруге зіграла внічию у відборі до чемпіонату світу, який наступного року відбудеться в Катарі; Франція прогнозовано обіграла Казахстан і з чотирма очками очолює групу; у Болгарії відбувся етап кубка світу з гімнастики; росіянин Нікіта Мазепін протримався всього кілька хвилин на першому для себе етапі чемпіонату світу Формула-1 – Гран-Прі Бахрейну.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 26 березня.

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