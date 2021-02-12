Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт 7:45 (12.02.2021)

Самые актуальные спортивные события 12 февраля: Динамо Киев на стадионе имени Лобановского примет Олимпик, а главный конкурент киевлян Шахтер в Ковалевке сойдется с Колосом; уже шестой трофей в прошлом сезоне завоевала мюнхенская Бавария; сохраняет шансы на хотя бы один трофей нынешнего сезона лондонский Челси; Краматорск в зрелищном матче обыграл на выезде херсонский Днепр.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 11 февраля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (11.02.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.02.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.02.2021)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка