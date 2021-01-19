Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Спорт

Факты ICTV. Спорт 7:45 (19.01.2021)

Самые актуальные спортивные события 19 января: Динамо Киев поражением от Легии открыло счет контрольным матчам на первых зимних сборах; лондонский Арсенал вернулся в верхнюю часть чемпионата Англии по футболу; Чемпионата мира по хоккею в Беларуси в этом году не будет, Международная федерация хоккея решила перенести минскую часть мунидаля из-за политической ситуации в Беларуси.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 18 января.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (18.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (18.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.01.2021)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка