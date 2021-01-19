Факты ICTV. Спорт 7:45 (19.01.2021)

Самые актуальные спортивные события 19 января: Динамо Киев поражением от Легии открыло счет контрольным матчам на первых зимних сборах; лондонский Арсенал вернулся в верхнюю часть чемпионата Англии по футболу; Чемпионата мира по хоккею в Беларуси в этом году не будет, Международная федерация хоккея решила перенести минскую часть мунидаля из-за политической ситуации в Беларуси.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 18 января.

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