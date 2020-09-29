Факты ICTV. Спорт 8:45 (29.09.2020)

Самые актуальные спортивные события 29 сентября: Динамо Киев на НСК Олимпийском сыграет второй матч раунда плей-офф турнира против бельгийского Гента; в украинской Хоккейной лиге наконец снова возобновились матчи плей-офф, которые приостановили в начале месяца из-за коронавируса; Катарина Завацкая за Даяной Ястремской в первом же круге оставляет престижный грунтовый турнир — Ролан Гаррос.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 28 сентября.

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