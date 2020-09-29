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Факти ICTV. Спорт 8:45 (29.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 29 вересня: Динамо Київ на НСК Олімпійському зіграє другий матч раунду плей-офф турніру проти бельгійського Гента; в українській Хокейній лізі нарешті знову поновилися матчі плей-офф, які призупинили на початку місяця через коронавірус; Катаріна Завацька за Даяною Ястремською у першому ж колі залишає найпрестижніший ґрунтовий турнір – Ролан Гаррос.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 28 вересня.

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