Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже несколько дней подряд в Украине держится высокий уровень инфицирования; с дополнительными мерами безопасности и без особых торжеств: сегодня учебные заведения открыли двери; бюджет на следующий год — один из приоритетных задач. Начинается четвертая сессия парламента; танковые бои на Ровенском полигоне — там завершились соревнования сухопутных войск.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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