Факти ICTV – Випуск 12:45 (01.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уже кілька днів поспіль в Україні тримається високий рівень інфікування; додаткові заходи безпеки та без особливих урочистостей: сьогодні навчальні заклади відчинили двері ; бюджет на наступний рік – одне з приорітетних завдань. Починається четверта сесія парламенту; танкові бої на Рівненському полігоні – там завершились змагання сухопутних військ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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