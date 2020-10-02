Факты ICTV — Выпуск 12:45 (02.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: восемь погибших — премьер назвал окончательную цифру жертв пожара на Луганщине и пообещал по 300 тыс. грн компенсации за потерянный дом; в Украине за сутки более 4,6 тыс. новых больных; Дональд Трамп заболел коронавирусом и идет на самоизоляцию, а Евросоюз вводит санкции против Беларуси; на Закарпатье селяне сами себе асфальтируют улицы, потому что от власти уже ничего не ждут.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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