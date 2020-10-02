Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: восьмеро загиблих – прем’єр назвав остаточну цифру жертв пожежі на Луганщини і пообіцяв по 300 тис. грн компенсації за втрачений будинок; в Україні за добу понад 4,6 тис. нових хворих; Дональд Трамп захворів на коронавірус і йде на самоізоляцію, а Євросоюз запроваджує санкції проти Білорусі; на Закарпатті селяни самі собі асфальтують вулиці, бо від влади вже нічого не чекають.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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