Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники на Донбассе активно используют запрещенные калибры; неизвестные застрелили в Киеве пластического хирурга; коронавирус распространяется по миру, новые случаи зафиксированы в США и Вьетнаме, а в Китае вирус убил уже более 360 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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