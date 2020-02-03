Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці на Донбасі активно використовують заборонені калібри; невідомі застрелили в Києві пластичного хірурга; коронавірус шириться світом, нові випадки зафіксовано у США та В’єтнамі, а в Китаї вірус убив вже понад 360 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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