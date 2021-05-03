Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как Украина отметила Пасху; Индия захлебывается от больных, а в Украине за сутки рекордно мало больных коронавирусом; каковы наши перспективы стать еще одним членом НАТО, Артем Почтарев окончательно гарантировал себе олимпийскую лицензию после 28-го чемпионата Европы, который финишировал в Киеве.

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