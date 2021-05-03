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Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як Україна відзначила Великдень; Індія захлинається від недужих, а в Україні за добу рекордно мало хворих на коронавірусу; які наші перспективи стати ще одним членом НАТО; Артем Почтарьов остаточно гарантував собі олімпійську ліцензію після 28-го чемпіонату Європи, який фінішував у Києві.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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