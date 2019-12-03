Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла закон о перезагрузке Государственного бюро расследований; Украина готовится к встрече в нормандской формате. Чего ожидаем и поддержат ли нас Франция и Германия; рай – на бумаге. Как село на Киевщине тратит миллионы на инфраструктуру, которую никто кроме чиновников не видят; зима таки дошла. Украину засыпает снегом. В горах уже выпало до 20 сантиметров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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