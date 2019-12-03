Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження Державного Бюро Розслідувань; Україна готується до зустрічі у Нормандському форматі. Чого очікуємо і чи підтримають нас Франція та Німеччина; рай – на папері. Як село на Київщині витрачає мільйони на інфраструктуру, яку ніхто крім чиновників не бачать; зима таки дійшла. Україну засипає снігом. У горах уже випало до 20 сантиметрів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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