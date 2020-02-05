Факты ICTV – Выпуск 12:45 (05.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: циклон Петра уже наносит вред Украине, в Карпатах насыпало 40 см снега, на дорогах гололедица, десятки машин в сугробах; количество жертв коронавируса приближается к 500, а инфицированных более 24 тыс.; Рада готовится к завтрашнему голосованию за рынок земли.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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