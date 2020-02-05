Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: циклон Петра вже завдає шкоди Україні, в Карпатах насипало 40 см снігу, на дорогах ожеледиця, десятки машин у заметах; кількість жертв коронавірусу наближається до 500, а інфікованих понад 24 тис.; Рада готується до завтрашнього голосування за ринок землі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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