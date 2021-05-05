Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев оживает после локдауна; еще четыре области Украины могут выйти из красной зоны; в Ивано-Франковске собака напала на ребенка и патрульного; почему после семи лет войны до сих пор нет государственного реестра пропавших без вести украинских защитников; история уникального писанкаря.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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