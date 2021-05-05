Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ оживає після локдауну; ще чотири області України можуть вийти з червоної зони; у Івано-Франківську собака напав на дитину і патрульного; чому після семи років війни досі немає державного реєстру зниклих безвісти українських захисників; історія унікального писанкаря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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