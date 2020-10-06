Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина провела в последний полет офицеров и курсантов, погибших в катастрофе самолета Ан-26; коронавирус в Украине не отступает; протесты в Кыргызстане после парламентских выборов; почему 100 тыс. жителей Николаева могут остаться без отопления; чего ждать от саммита Украина-ЕС.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.