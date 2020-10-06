Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна провела в останній політ офіцерів і курсантів, які загинули в катастрофі літака Ан-26; коронавірус в Україні не відступає; протести в Киргизстані після парламентських виборів; чому 100 тис. жителів Миколаєва можуть залишитися без опалення; чого чекати від саміту Україна-ЄС.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.