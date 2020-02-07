Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от коронавируса скончались уже более 600 человек, еще 31 тыс. инфицировано, в портах мира введен беспрецедентные меры безопасности; в Верховной Раде второй день рассмотрения поправок в закон о рынке земли; депутаты на Николаевщине требуют отменить абонплату за транспортировку газа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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