Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від коронавірусу померло вже понад 600 людей, ще 31 тис. інфіковано, у портах світу запроваджено безпрецедентні заходи безпеки; у Верховній Раді другий день розгляду поправок до закону про ринок землі; депутати на Миколаївщині вимагають скасувати абонплату за транспортування газу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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