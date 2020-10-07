Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый коронавирусный рекорд в Украине; на Волыни районные чиновники отчитались о проделанной дороге, а люди продолжают ездить сплошными ямами; отечественные сверхлегкие самолеты кружат во всем мире, но почему же наше небо для них в основном табу; впечатляющая история волонтера Антона Дубишина; в Украине задождило; а также борщ войдет до культурного наследия.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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