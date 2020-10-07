Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий коронавірусний рекорд в Україні; на Волині районні чиновники відзвітували про зроблену дорогу, а люди продовжують їздити суцільними ямами; вітчизняні надлегкі літаки кружляють у всьому світі, але чому ж наше небо для них здебільшого табу; вражаюча історія волонтера Антона Дубішина; в Україні задощило; а також борщ увійде до культурної спадщини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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