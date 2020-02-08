Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники активно используют тяжелую артиллерию на Донбассе; Иран не отдает черные ящики сбитого украинской самолета, зафиксировано более 700 смертей от коронавируса, инфицированных уже 34 тыс.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-02-08
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