Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці активно використовують важку артилерію на Донбасі; Іран не віддає чорні скриньки збитого українського літака, зафіксовано понад 700 смертей від коронавірусу, інфікованих вже 34 тис.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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