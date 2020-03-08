Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус активно распространяется по Европе, в Италии уже 5 тыс. случаев заболевания, 200 человек умерло; мировое сообщество отмечает 8 марта, в Киеве сотни женщин вышли на Марш против насилия; что подарить близким на праздники, свежие оригинальные идеи, как выбрать подарок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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