Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус активно распространяется по Европе, в Италии уже 5 тыс. случаев заболевания, 200 человек умерло; мировое сообщество отмечает 8 марта, в Киеве сотни женщин вышли на Марш против насилия; что подарить близким на праздники, свежие оригинальные идеи, как выбрать подарок.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (07.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (07.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (06.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (06.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (06.03.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (06.03.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка