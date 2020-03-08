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Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус активно шириться Європою, в Італії вже 5 тис. випадків захворювання, 200 людей померло; світова спільнота відзначає 8 березня, у Києві сотні жінок вийшли на Марш проти насильства; що подарувати близьким на свята, свіжі оригінальні ідеї, як вибрати подарунок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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