Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: два представителя белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу, в Украине почти 2,5 тыс. новых инфицированных коронавирусом; в Киеве, Львове и Днепре нашли идеальные дороги и тротуары; на Черкасщине в селах открывают публичные мастерские.

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