Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє представників білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули білорусько-український кордон; в Україні майже 2,5 тис. нових інфікованих коронавірусом; у Києві, Львові та Дніпрі відшукали ідеальні шляхи й тротуари; на Черкащині в селах відкривають громадські майстерні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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