Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве и Украине увеличивается количество больных коронавирусом; в Беларуси не утихают протесты, а власти пытаются выдворить из страны всех оппозиционеров; семейный врач из Харьковщины в 70 лет имеет 2 тыс. пациентов и о пенсии даже не думает; как в Киевской области выращивают экологические салаты и зелень, которыми кормят украинцев круглый год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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