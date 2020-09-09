Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві та Україні збільшується кількість хворих на коронавірус; у Білорусі не вщухають протести, а влада намагається витурити з країни всіх опозиціонерів; сімейний лікар з Харківщини у 70 років має 2 тис. пацієнтів і про пенсію навіть не думає; як на Київщині вирощують екологічні салати та зелень, якими годують українців цілий рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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