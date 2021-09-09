Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тревожное утро на передовой, один наш боец в тяжелом состоянии. Боевики ударили по железнодорожной станции Скотувата. Движение поездов ограничено; возросло количество новых больных Covid-19; к украинским врачам едут из Европы, США и Азии. Как развивается медицинский туризм в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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