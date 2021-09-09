Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тривожний ранок на передовій, один наш боєць у важкому стані. Бойовики вгатили по залізничній станції Скотувата. Рух поїздів обмежено; зросла кількість нових хворих на Covid-19; до українських лікарів їдуть з Європи, США та Азії. Як розвивається медичний туризм в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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