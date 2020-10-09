Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирусные рекорды в Украине, в Минздраве готовятся разворачивать временные госпитале; как будет проходить голосование на местных выборах в условиях пандемии коронавируса; история об отечественной мебельной фабрике, которая входит в десятку лучших брендов Европы; в Украине начался грибной сезон; американские разработчики предлагают использовать дронов, как охранников дома.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-10-09
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