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Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірусні рекорди в Україні, в МОЗі готуються розгортати тимчасові шпиталі; як проходитиме голосування на місцевих виборах в умовах пандемії коронавірусу; історія про вітчизняну меблеву фабрику, яка входить в десятку кращих брендів Європи; в Україні розпочався грибний сезон; американські розробники пропонують використовувати дронів, як охоронців будинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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