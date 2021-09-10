Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мозговой штурм на Ялтинской Европейской Стратегии. Роль Украины в мире и как вернуть Крым; субсидии будут всем, а тарифы не повысят. Как Украина готовится к отопительному сезону; серийное производство АН-178 начали на заводе Антонов; разгар грибного сезона. Факты напоминают, как правильно их собирать и кому категорически запрещено кушать.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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