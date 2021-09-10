Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: мозковий штурм на Ялтинській Європейській Стратегії. Роль України у світі та як повернути Крим; субсидії будуть усім, а тарифи не підвищать. Як Україна готується до опалювального сезону; серійне виробництво АН-178 почали на заводі Антонов; розпал грибного сезону. Факти нагадують, як правильно їх збирати та кому категорично заборонено їсти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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