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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 4420 новых случаев коронавируса в Украине. Больше всего больных Харьковщине; Польша будет оставаться бок о бок с украинцами во время российкой агрессии; в Ровенской области дорожники так положили покрытие, каждая машина как на минном поле. Асфальт можно оторвать руками.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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