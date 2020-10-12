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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине усилят противоэпидемические мероприятия, а с сегодняшнего дня будет действовать и новое карантинное зонирование; тишины на передовой нет. Российские наемники четыре раза били по нашим позициям. Применяли противотанковые гранатометы; партийный пиар нынешних выборов тянет на троечку — политики не предлагают ничего нового, зато очень мило улыбаются с бигбордов; медики без достойной зарплаты, а пациенты без должного ухода и питания. Львовская психушка взывает о помощи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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