Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Европе за сутки резко возросло количество больных, тогда как в Китае — всего 11 новых зараженных; почему не надо закупать продукты на год вперед и не создавать ажиотажа; последние новости с фронта; 14 лет борьбы за школьный стадион и почему уже через неделю в Украине запретят вылов рыбы.
Смотрите также випуск Фактів ICTV за 8:45.
2020-03-13
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