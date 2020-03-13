Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое больных коронавирусом в Украине. Сегодня СНБО будет решать закрывать ли границы и что делать дальше; в Европе в сутки резко возросло количество больных, тогда как в Китае — всего 11 новых зараженных; почему не надо закупать продукты на год вперед и не создавать ажиотажа; последние новости с фронта; 14 лет борьбы за школьный стадион; почему уже через неделю в Украине запретят вылов рыбы.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 7:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV предлагают СМИ перепечатывать свои материалы о Covid-19 в Украине
Факты ICTV предлагают СМИ перепечатывать свои материалы о Covid-19 в Украине
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (13.03.2020)
Факты ICTV. Спорт (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (13.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.03.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.03.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка