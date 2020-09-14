Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине действует новое карантинное зонирования; в Тернопольской области наблюдается наибольший рост заболеваемости коронавирусом; за сутки украинских воинов на Донбассе несколько раз обстреляли из гранатометов; бюджет страны на следующий год уже в парламенте и именно он для депутатов будет главным вопросом на неделе; силовики в Беларуси применяют оружие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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