Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні діє нове карантинне зонування; в Тернопільській області спостерігається найбільше зростання захворюваності на коронавірус; за добу українських вояків на Донбасі кілька разів обстріляли з гранатометів; бюджет країни на наступний рік вже у парламенті і саме він для депутатів буде головним питанням на тижні; силовики у Білорусі застосовують зброю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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