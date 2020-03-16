Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, страна временно ограничивает пересечение границы, а города усиливают противоэпидемические мероприятия; Верховная Рада переходит в режим работы в комитетах; страна перешла на обучение онлайн; двое раненых и двое травмировались — российские наемники на фронте 12 раз целились по нашим позициям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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