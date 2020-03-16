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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, країна тимчасово обмежує перетин кордону, а міста посилюють протиепідемічні заходи; Верховна Рада переходить в режим роботи в комітетах; країна перейшла на навчання онлайн; двоє поранених і ще двоє травмувались – російські найманці на фронті 12 разів цілили по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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