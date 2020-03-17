Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: семь подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине, еще два человека обнаружили в Киеве; в Украине задействовано первую часть суровых карантинных мероприятий; Верховная Рада на внеочередном заседании, приняла закон, который предотвращает распространение коронавируса в Украине; зараженных на коронавирус в мире стало еще больше; государственные учреждения в Европе прекращают работу, ЕС на 30 дней закрывает границы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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