Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сім підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні, ще двоє людей виявили у Києві; в Україні задіяно першу частина суворих карантинних заходів; Верховна Рада на позачерговому засіданні, ухвалила закон, що запобігає поширенню коронавірусу в Україні; заражених на коронавірус у світі стало ще більше; державні установи в Європі припиняють роботу, ЄС на 30 днів зачиняє кордони.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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